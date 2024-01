Napoli | Corsi presidente Empoli | “Traoré e…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ha parlato (però) anche delFabriziodell’, a ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo più fiduciosi, eravamo in una situazione che ci sembrava indirizzata verso qualcosa di inaccettabile ed ora ho visto la squadra reagire. Col Monza è stata una bella vittoria, squadra forse meno bella, ma sicuramente più pratica. Baldanzi? E’ un valore aggiunto, ha giocato le prime partite e poi si è infortunato. Ha lasciato un ematoma dentro il piede che, per toglierlo, c’è voluto troppo tempo”. Ora Baldanzi… “Ora sta lavorando bene ed è pronto per darci una mano. Sento voci di un suo possibile trasferimento, ma non abbiamo avuto contatti con altri club. Poi se dovessero arrivare offerte importanti le prenderemo in considerazione col ...