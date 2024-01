Napoli | Bazzani | “La Supercoppa ha dato un pò di…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ha parlato anche di Lazio-Fabio, ex calciatore e commentatore Dazn, a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Difficile dire chi arriva meglio a Lazio-. Mazzarri ha tante assenze e questo peserà molto. Al di là dei nuovi arrivi, mancano elementi davvero importanti per gli azzurri. Detto questo, lahaun po’ di convinzione e autostima al, che può ritrovare orgoglio e fiducia dopo la prestazione con l’Inter. Purtroppo gli episodi non hanno premiato il, ma Mazzarri deve essere contento della prestazione ripeto. La Lazio, invece, ne è uscita male dalla, ma mi aspetto una squadra lontana parente di quella vista a Riyad. Sarà una ...