Naba e Cineteca Milano presentano “Percorsi d’autore” | nella rassegna anche Alice Rohrwacher e Francesca Comencini

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2023 – Sette film, sette registi per indagare il rapporto persona-lavoro, fra realismo e sguardo visionario. Un programma articolato, quello deid'autore proposto da, Nuova Accademia di Belle Arti, in collaborazione con la, tra documentari e film di fiction, che vuole valorizzare soprattutto giovani autori e autrici italiani e la loro idea di cinema con un dibattito animato da Roberto Manassero e Dario Zonta. Il debutto con "Il Posto" di Mattia Colombo Laprende il via il 5 febbraio 2024 presso laArlecchino con la proiezione di "Il Posto," accompagnato dalla presenza del regista Mattia Colombo. Questo film offre uno sguardo penetrante sulla precarietà del lavoro in Italia, ...