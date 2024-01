Mutui | tutte le agevolazioni del 2024 | quali sono e cosa cambia Tutte le novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2023 –per chi ha deciso di acquistare casa, soprattutto per i giovani. Per il, il governo Meloni in materiaha infatti confermato alcuni bonus, cancellati degli altri e introdotti di nuovi. Vediamosuirestano nelinvece no. Stop aiunder 36 Nel, il bonus prima casa per gli under 36 non è più valido. Questo perché il governo ha deciso di prorogare la garanzia statale sui, ma non l’azzeramento delle imposte per l’acquisto della prima casa (ossia imposta di registro, ipotecaria e catastale e del credito d’imposta).prima casa Per quanto riguarda l’acquisto della prima casa, dunque, ...