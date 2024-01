Musk | Tesla chiude in calo a Wall Street | persi 80 miliardi

Elon Musk lancia l’allarme sulle auto elettriche Made in China e mette in guardia su una crescita "decisamente" più lenta di Tesla nel 2024, dopo ... (quotidiano)

Elon Musk lancia l’allarme sulle auto elettriche Made in China e mette in guardia su una crescita "decisamente" più lenta di Tesla nel 2024, dopo ... (quotidiano)

Tesla è in caduta libera . I titoli dell’azienda, ieri 25 gennaio, hanno perso il 12% a Wall Street, in quello che è il maggiore calo in una singola ... (ildifforme)

La startup californiana di ricarica FreeWire Technologies e GM Energy collaboreranno per offrire stalli di ricarica rapidi ai clienti commerciali della business unit della casa automobilistica; FreeWi ...Solitamente le previsioni dell’esuberante patron di Tesla si avverano, vedremo se anche stavolta avrà ragione. Sicuramente, per la filiera italiana e, più in generale, europea non sarebbe propriamente ...Tempo di lettura: 2 minuti La Tesla Model Y è l’automobile più venduta al mondo nel 2023. Secondo i dati, la vettura full-electric del brand di Elon Musk è la più apprezzata dagli automobilisti di tu ...