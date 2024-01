Museo delle illusioni a Bologna | Palazzo Belloni i paradossi ottici e installazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Avreste mai pensato di poter camminare sul soffitto di una camera da letto? O di cambiare dimensioni semplicemente attraversando una stanza? O ancora di ritrovarvi catapultati sulla Luna semplicemente guardando uno schermo? Tutto questo è realtà altra Arte e Scienza, mostra temporanea che da sabato 27 febbraio e fino al 21 luglio è visitabile a, in via De’ Gombruti 13., immagini statiche che sembrano in movimento; la parola chiave è ‘illusione’, come si evince dal titolo, e non è un caso che si legga anche “tra arte e scienza”: accanto ad ogni opera è possibile inquadrare un qr code e leggere la spiegazione scientifica, adatta ad ogni età, del simpatico ...