Muore in un tragico incidente stradale | lutto a Latina per la sorte di Luciano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 Uno schianto tremendo quello che è costato la vita aSarallo. Questo il nome della persona rimasta uccisa nell’avvenuto mercoledì sera all’incrocio tra Strada Sabotino e Strada Nascosa. L’uomo, 76 anni, imprenditore di, era stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua Mercedes e trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti in codice rosso; troppo importanti, però, le ferite riportate per riuscire a salvargli la vita… Nell’è rimasta coinvolta un’altra vettura, un’Audi, sulla quale viaggiavano due giovani, anche loro ricoverati in ospedale, uno in codice rosso mentre l’altro con ferite più lievi. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto, al vaglio della Polizia