Muore a 29 anni mentre si allena in palestra | il dramma davanti alla fidanzata

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nicola Ciampa era in, intento adrsi insieme, quando improvvisamente si è accasciato a terra ed è morto, probabilmente a causa di un malore. La tragedia si è consumata nella“Energy Planet” di Taurasi, in provincia di Avellino, dove il 29enne siva quasi quotidianamente. La giovane vittima era un militare e body builder. I soccorsi sono stati immediati. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare. Sulla morte del giovane indagano i carabinieri di Maddaloni che hanno effettuato un sopralluogo presso lasia nella sala dove il 29enne stava svolgendo gli esercizi sia nella sala spogliatoi. La salma di Nicola Ciampa, dopo i primi accertamenti del medico legale è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina ...