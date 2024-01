Mozzi per bici | a cosa fare attenzione?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Consentire alla ruota il movimento di rotazione: una funzione estremamente importante. Il componente dellache la assolve è il mozzo, un elemento che spesso, nonostante giochi un ruolo fondamentale, viene un po’ sottovalutato o comunque non viene preso in considerazione con la dovuta. Tuttavia, è necessario valutare con cura idella, perché presentano delle caratteristiche uniche che bisogna conoscere, soprattutto per capire se possono essere funzionali al proprio mezzo e renderlo più performante. Scegliere componenti perdi alta qualità rappresenta una vera e propria sfida per gli appassionati e i professionisti del settore bike, in Italia e all’estero: vediamo insieme allora i parametri chiave. Un parametro chiave: la dimensione Il primo criterio da considerare ...

Sabato 27 gennaio 2024, in occasione del Giorno della Memoria, il Comune, l’ANPI e la Casa della Memoria di Urbisaglia ospiteranno lo scrittore Sergio Roedner in un incontro pubblico che si terrà alle ...Accusato di aver rapinato una coppia in via Mozzi, sarà processato ad aprile il 27enne di origini tunisine Khaled Baazaaoui. Procedimento separato invece per il presunto complice, Saif Heni, che aveva ...Vendo per inutilizzo stupenda CRF 250 edizione speciale di Red moto! Immatricolata nel 2019, Doppia omologazione doppio scarico con terminale in carbonio originale Red moto, cerchi Excel, mozzi kite, ...