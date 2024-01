Mourinho-Napoli | annuncio bomba di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di vedere Josèsulla panchina delnella prossima stagione. Il patron azzurro ha voluto chiarire la questione legata ad alcune voci che hanno accostato Josèalla panchina partenopea. Ilsta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e la “cura” Mazzarri non sta apportando i miglioramenti sperati da Aurelio De. Dopo il cambio di allenatore, ai danni di Rudi Garcia, la dirigenza azzurra avrebbe contattato l’ex Inter e Juve Antonio Conte, non convinto di prendere in gestione la squadra in corso d’opera. Dopo diversi rifiuti, la società partenopea con l’allenatore leccese hanno deciso di riaggiornarsi a fine stagione. Nel mentre Mazzarri non è riuscito ad ...