MotoGP | la Ducati pensa già alle prime mosse per il 2025?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La stagione 2024 ancora non è iniziata, ma lapunta tanto sulla programmazione e guarda già oltre, almeno al. In questi giorni infatti in dirigenza è cominciata una sorta di partita a scacchi per capire come organizzarsi in vista del futuro e definire chi resterà con la moto di Borgo Panigale, ma soprattutto chi resterà tra i team satellite o passerà con una moto ufficiale. Tra i nomi studiati per gli acquisti c’è quello del fenomeno della Moto2 Fermin Aldeguer, che nella parte finale della scorsa stagione aveva conquistato 4 vittorie consecutive.studia i piani per ilCrediti foto: Pagina facebook del pilota Le indiscrezioni raccolte dal quotidiano spagnolo El Periodico raccontano di un Fermin Aldeguer che si sarebbe recato nello stabilimento di Borgo Panigale per ...