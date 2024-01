Morto tra atroci sofferenze Kenneth Smith | prima vittima dell’azoto Le ultime parole | “Vi amo tutti”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024). E’ il primo detenuto negli Stati Uniti a essere stato giustiziato attraverso somministrazione di gas azoto, un metodo che ha fatto nascere numerose critiche in quanto assimilabile alla tortura., che era stato condannato a morte per il suo ruolo in un omicidio su commissione del 1988, era sopravvissuto a un primo tentativo dell’Alabama di giustiziarlo tramite iniezione letale nel 2022. Ieri, la Corte Suprema degli Usa aveva respinto il suo appello dell’ultimo minuto per fermare l’esecuzione, dopo aver rifiutato la stessa richiesta mercoledì. Azoto in vena perNel 1989, ai tempi 24 anni, era stato condannato a morte per aver ucciso a coltellate Elizabeth Sennet. L’omicidio era stato commissionato ...