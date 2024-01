Moose | “Sono rimasto in TNA solo grazie al mio rapporto con Scott D’Amore”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 gennaio 2024)è, attualmente, TNA World Champion. Il suo regno è iniziato in concomitanza con la nuova era della TNA, ad Hard to Kill, quando ha sconfitto Alex Shelley. L’atleta, tuttavia, ha rivelato di esserenella compagnia per un unico motivo. Le parole giuste al momento giusto? In un’intervista con Denise Salcedo, doveha parlato anche della sua incredibile trasformazione fisica, è emerso il ruolo chiave giocato danel farlo restare in TNA. “Prima di tutto, lasciatemi parlare di quel tweet. Molte persone non conoscono il miocon. Si tratta di uno dei motivi per cui ho deciso di rimanere in TNA e non andarmene.svolge il ruolo di capo, ma anche di mentore. Gioca il ruolo di amico e di fratello ...