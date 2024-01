Monza | UFFICIALE | colpo Djuric dall'Hellas Verona | i dettagli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milanè ufficialmente un nuovo giocatore del, come informa il sito della Lega Serie A, dopo il deposito del suo cartellino....

L'attaccante arriva in prestito secco fino a giugno MONZA - Alessio Zerbin è un nuovo giocatore del Monza. Ufficiale l' arrivo in prestito fino a ... (ilgiornaleditalia)

Doveva finire al Milan, ma non se n'è fatto nulla. Alla fine Matija Popovic è andato al Monza . Nel suo futuro, però, c'è il Napoli (pianetamilan)

Matija Popovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza . Il ragazzo rimarrà in biancorosso fino a giugno e poi passerà al Napoli Matija ... (calcionews24)

Cagliari Primavera, UFFICIALE: Casali passa al Torino . Arriva il tweet che ufficializza il passaggio in granata Nuova avventura per...Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del ...Nuovo acquisto del Genoa di Gilardino, come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale: "Giorgio Cittadini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa: il difensore classe 2002 ...Monza vendo Moto BMW R 1250 Gs ABS tutti pacchetti BMW appena tagliandata ufficiale BMW e gomme nuovissime in perfetto stato di manutenzione . Astenersi perditempo ...