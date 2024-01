Monza-Sassuolo | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La sfida della 22ª Giornata di Serie A tramette in palio punti importanti per… stare tranquilli. I brianzoli vengono da due sconfitte, sono al 12° posto con 25 punti, ben lontani dalla zona salvezza, ma vorrebbero consolidare la propria posizione e magari migliorarla. Ilviene dal netto ko contro la Juventus, è 15° e di punti ne ha 19, appena 2 sulla zona retrocessione. Tre punti servirebbero a entrambe: situazioni diverse, finalità comune. Vediamo i dettagli del match. Ledi(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. Squalificati: Gomez Indisponibili: Caprari, Machin All. ...

Le Probabili formazioni di Monza-Sassuolo , match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Confronto tra due degli allenatori più ... (sportface)

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I brianzoli devono tornare alla vittoria per riprendersi da ... (sport.periodicodaily)

Le Probabili formazioni di Monza-Sassuolo , match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Confronto tra due degli allenatori più ... (sportface)

Il Monza si prepara per il prossimo impegno di Serie A, nella 22ª giornata i biancorossi di Raffaele Palladino affrontano all'U-Power... (calciomercato)

I Biglietti per Monza Sassuolo usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi del match Tramite il sito ufficiale, il ... (calcionews24)

Monza-Sassuolo (domenica 28 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata... (calciomercato)

Giocandoci contro con l’Hellas mi ha impressionato il gioco del Monza, creano tanto e sono una squadra affiatata”. Djuric si unirà subito al gruppo in quel di Monzello in vista della gara casalinga di ...Comprarli a poco e toglierli al momento opportuno. Gli investimenti giusti, spesso, nel Fantacampionato Gazzetta, possono fare la differenza. Insieme a Fantaredazione, andiamo a vedere 5 giocatori con ...Secondo quanto appreso dalla Redazione di Monza-News, infatti, il portiere Michele Di Gregorio ha disputato tutta la partitella ed è quindi recuperato per la sfida di domenica alle ore 15 contro il ...