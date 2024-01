Montacuto | morto in carcere un altro detenuto | aveva 36 anni È il terzo decesso da inizio anno nella struttura di Ancona

Ancona.- E' il terzo morto in venti giorni. Un altra detenuto è stato trovato senza vita nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Si tratta di un tunisino di 36 anni. Era in prigione per spaccio di stupef ...Nuova tragedia nel carcere di Montacuto ad Ancona: un detenuto è stato trovato morto nella sua cella nella mattinata odierna ...Un detenuto è stato trovato morto intorno alle 6 di stamane nella sua cella nel carcere di Montacuto ad Ancona. Si tratta di un 36enne tunisino; a dare l'allarme sono stati i compagni di cella, ...