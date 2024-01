Monkey Man | Dev Patel è una bestia in cerca di vendetta nel trailer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'attore, visto in The Millionaire e nei recenti corti di Wes Anderson, compie il suo debutto alla regia Universal ha diffuso in streaming ilufficiale diMan, che oltre a vedere Devprotagonista costituisce anche il suo debutto alla regia. La pellicola è prodotta da Jordan Peele.è anche autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura insieme a Paul Angunawela e John Collee (Master and Commander: Sfida ai confini del mare). Il thriller d'azione, che segue la rididi un uomo contro i leader corrotti che hanno assassinato sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e gli impotenti, sembra avere un impatto notevole con un approccio visivo impressionante da parte …

Colpo di scena: Monkey Man, il debutto alla regia di Dev Patel prodotto da Jordan Peele, non uscirà più su Netflix (che lo aveva comprato per 30 milioni), ma sul grande schermo al cinema.