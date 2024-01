Mondo dell’arte in lutto | è morto Giuliano Gori Trasformò la fattoria di Celle in una galleria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prato, 26 gennaio 2024 – Ilè inper la scomparsa di, imprenditore, collezionista d’arte e mecenate molto conosciuto tra Prato e Pistoia. Nel 1970 aveva dato vita al progetto delladia Santomato di Pistoia, dove aveva scelto di trasferire la sua collezione privata di arte moderna. In questo modo aveva trasformato una dimora storica in un vero e proprio punto di riferimento per gli artisti di tutto il. Aveva 94 anni ed era originario di Prato. La sua passione per l’arte ha inizio negli anni ‘50, quando comincia a collezionare opere da tutto il. In questo modo si fa conoscere dai più grandi a livello mondiale. In un primo momento la collezione trova posto nella sua ...