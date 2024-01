Mondiali di Slittino | è oro da sogno | Voetter-Oberhofer sono campionesse

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Altenberg – Ancora un podio e unche si è avverato. E’ una straordinaria stagione per le azzurre delloAndreae Marion. Hanno conquistato oggi il titolo di, nella specialità del doppio femminile sprint. Era stata la medaglia di bronzo quella ottenuta nell’edizione della rassegna iridata del 2023.riuscite in quella del 2024 a salire sul gradino più alto del podio. Lo hanno fatto a ad Altenberg (in Germania), grazie al tempo di 28?421 e precedendo per 17 millesimi le lettoni Upite-Kaluma. Sidistanziate dalla terza posizione con 46 invece, dall’equipaggio lettone Robezniece-Bogdanova. Ma non c’è evidentemente tempo per festeggiare. Nella giornata di domanie ...