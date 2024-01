Mondeggi | la tenuta verso la rinascita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 26 gennaio 2024 – “Questo è uno dei famosi progetti dei piani urbani integrati. Parte da un sogno che diventa oggi realtà. È da circa 20 anni che questo complesso, così bello dal punto di vista storico, architettonico e anche ambientale, è stato lasciato abbandonato. Abbiamo dedicato una parte consistente di questo fondo del Pnrr, 57 milioni di euro” per, la cui comunità “«non lascerà” l'area “durante i cantieri”. Lo ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella a proposito del progetto di rigenerazione territoriale delladi, a Bagno a Ripoli. "Per la prima volta - ha aggiunto - abbiamo un progetto complessivo di rigenerazione di tutta quest'area di 170 ettari, che comprende non solo le zone agricole ma pure cinque case coloniche e la Villa Medicea. ...