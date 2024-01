Molto improbabile | ritorno in pubblico di Kate Middleton | altre brutte voci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La principessa del Gallesè stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale la settimana scorsa. Non si sa che tipo di operazione abbia subito, si parla di isterectomia, di endometriosi, ma ora una fonte reale ha aggiunto un tassello. Ha infatti rivelato a People, secondo quanto riporta Vanity Fair, che i tempi di recupero della consorte del principe William sono di circa due settimane, più una lunga convalescenza a casa. "È assaiche si ripresenti inprima di Pasqua", ha detto in via ufficiale Kensington Palace. "Considerando queste tempistiche, la sensazione è che si tratti di una cosa seria", ha aggiunto la fonte a People. "Ma è in ottime mani e riceverà il massimo sostegno, sia dallo staff sanitario sia dalla famiglia". E ancora, ha osservato la fonte: "È una ...