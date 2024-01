Moioli | che amarezza! Quarto posto a St Moritz dopo essere stata in testa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Medaglia di legno molto amara per Michelanella prova femminile del mondiale di SBX, che si è svolta venerdì (26 gennaio) a St.e vinta dalla ceca Eva Adamczykova. Sviluppo complicato per l’alzanese nella finale, che ha iniziatoil primoottenuto nelle qualificazioni.anche al comando della gara, la campionessa olimpica si è trovata bloccata dal traffico senza poi riuscire a trovare lo spunto per recuperare posizioni.finale quindi per la bergamasca alle spalle di Adamczykova, della svizzera Sophie Hediger e della francese Chloe Trespeuch che resta leader della classifica generale proprio davanti a. Non era invece partita Sofia Groblechner. “Purtroppo due ...