Mo | Ocha | ‘a Gaza situazione brutale | inaccettabile e catastrofica’

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen. (Adnkronos) – Il rappresentante dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani () nei territori palestinesi occupati afferma che lanella Striscia diè “catastrofica”. “Gli sfollati a Rafah non hanno un posto dove stare e vivono per strada?, ha detto Ajith Songhai. ?I cittadini temono che una grave violenza si diffonda a Rafah, con effetti catastrofici su oltre 1,3 milioni di persone?.Songhai ha aggiunto che non vi è accesso al nord di, che rimane sotto i bombardamenti israeliani, nemmeno per fornire l’assistenza umanitaria di base. “La mancata fornitura di aiuti è contraria agli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale”, ha affermato Songhai, aggiungendo che continuano gli attacchi alle strutture mediche e a quelle ...