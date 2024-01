Mo | Ben-Gvir autorizza i manifestanti a bloccare il valico di Kerem Shalom

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gaza, 26 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-ha detto alla polizia di non fermare iche bloccano ildiverso Gaza per impedire il passaggio di aiuti umanitari nella Striscia. Lo scrive lo Yediot Ahronoth, citando una fonte anonima. La scelta di Ben-contraddice la decisione presa dal gabinetto di sicurezza, di consentire l'uso del confine israeliano con Gaza per trasferire gli aiuti, sottolinea il quotidiano.

Gaza, 26 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliana Itamar Ben-Gvir ha detto alla polizia di non fermare i manifestanti che bloccano il valico di Kerem Shalom verso Gaza per impedire il passaggio di aiuti umanitari nella Striscia. Lo scrive lo Yediot Ahronoth, citando una fonte anonima. La scelta di Ben-Gvir contraddice la decisione presa dal gabinetto di sicurezza, di consentire l'uso del confine israeliano con Gaza per trasferire gli aiuti, sottolinea il quotidiano.