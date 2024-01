Mio figlio ucciso dal padre | Nessuno ha mai pagato

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "MioFederico è statodalin una struttura protetta dei Servizi sociali. Un uomo riconosciuto come un soggetto pericoloso e di cui il bambino aveva paura. Aveva solo 9 anni e per quel delittoha mai. Nessun bambino dovrà più vivere lo stesso dramma". Così Antonella Penati (nella foto), fondatrice e presidente della onlus Federico nel Cuore, a Roma per ribadire l’importanza di approvare in tempi rapidi il disegno di legge 91, presentato dalla senatrice Pd Valeria Valente e attualmente fermo in Senato. Rispetto all’attuale quadro normativo, la proposta punta a tutelare maggiormente i bambini nei casi di violenza di genere, o domestica. A sostegno del disegno di legge sono state raccolte 57mila le firme attraverso la piattaforma change.org; a queste si aggiungeranno ...