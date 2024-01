Milano | mangia tiramisù e muore | pm chiude indagini | in due a rischio processo

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen. (Adnkronos) – E’ stato notificato l’avviso di conclusione dellepreliminari, al titolare e alla socia responsabile delle linee produttive della Glg srl, già destinatari nei giorni scorsi della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività inerenti la preparazione di alimenti per il consumo umano. Si tratta di madre e figlio, Giovanna Anoia e Giuseppe Loiero, titolari del laboratorio da cui uscì il‘contaminato’ con mascarpone costato la vita – la sera del 26 gennaio 2022 in un ristorante di corso Garibaldi a– ad Anna Bellisario, la ragazza di soli 20 anni gravemente allergica alle proteine del latte.L’ipotesi contestata, si legge nella nota della procura di, è “la cooperazione colposa” nell?omicidio della giovane. Le altre ...

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - E' stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, al titolare e alla socia responsabile delle linee produttive della Glg srl, già destinatari nei ...