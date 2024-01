Milano Fashion Week | arriva la prima bozza del calendario | ecco cosa aspettarci

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024)finalmente ladeldelladi quest’anno tanto atteso. Cnmi-Camera della moda italiana ha presentato ilpreliminare delle sfilate della prossimadedicata alle collezioni femminili per la fall-winter 2024/25, che si terrà dal 20 al 26 febbraio. E noi non stiamo più nella pelle. Quest’anno saranno 59 le sfilate a, di cui 55 fisiche e quattro digitali. Sono cinque in meno rispetto a sei mesi fa. Questa edizione segna il debutto di Walter Chiapponi alla direzione creativa di Blumarine e di Matteo Tamburini al timone di Tod’s, sfilata che si terrà, per l’appunto, venerdì 23 febbraio. Nella stessa ...