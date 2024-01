Milano | consola una ragazza sola in un parco e poi la violenta | arrestato calciatore 25enne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unè statodalla polizia. Si tratta di Stanislav Bahirov, nato in Ucraina ma cittadino romeno, nonché attaccante nella Vogherese nel campionato di Serie D. È ritenuto responsabile della violenza sessuale avvenuta a fine ottobre in un’area verde della periferia nord di, ai danni di una giovane maggiorenne. Gli agenti della quarta Sezione specializzata della Squadra Mobile hanno ripercorso i momenti di quella drammatica serata, riportati dal Corriere della Sera. Lasi era allontanata da casa dopo una discussione con i propri familiari, e vagava nel quartiere. In quelle condizioni l’avrebbe notata il, che ha iniziato a parlarle vedendola in un evidente stato di fragilità. In breve, scrive il Corriere, sarebbe riuscito a guadagnarsi la sua fiducia al punto da ...

Ha approfittato della situazione, della fragilità della vittima, l'ha persino fatta ubriacare con l'obiettivo di poter abusare di lei e farla franca. Così non è stato ed è finito in manette il 25enne ...