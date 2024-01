Milano | atti sessuali con ragazza in condizioni di fragilità | 25enne arrestato

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen. (Adnkronos) - Ha agganciato una giovane in condizione di particolaree, dopo averne carpito la fiducia, l'ha costretta a subirein un parco. Per questo un giovane di 25 anni è statodalla polizia. E' accaduto a. Gli agenti, coordinati dalla procura di-V Dipartimento, hanno, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di, il, di nazionalità romena, gravemente indiziato di essere il responsabile della violenza sessuale, avvenuta a fine ottobre in un'area verde della periferia nord della città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della 4 sezione specializzata della squadra mobile, la vittima, una ...

Per strada aveva incrociato l'uomo che l'aveva indotta a seguirlo in un'area isolata nella periferia nord di Milano. Qui l'ha costretta ad ingerire una notevole quantità di alcol fino quasi a farle ...I due si erano incrociati per strada e l'uomo era riuscito a convincere la donna a seguirlo in un'area isolata della periferia della città ...