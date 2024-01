Milan | una sola strada per Brassier

Olivier Giroud , attaccante del Milan , andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Firmerà o no il Rinnovo per un'altra stagione? (pianetamilan)

Una 50enne è caduta in una grata aperta mentre stava camminando lungo via delle Ande, in zona Lampugnano, a Milano . È successo in una zona dove ... (tpi)

C'è il Milan che può rientrare nella lotta scudetto perché ha fatto più punti della passata stagione e ha passato il suo periodo peggiore. Ha le carte in regola per rientrare in corsa. Dobbiamo ...Se dovesse fare una lista, probabilmente il tecnico dell’Atalanta si accontenterebbe ...Ma pure la partita che hanno giocato contro il Milan rispecchia valori evidenti, sicuramente più della loro ...arriva a San Siro dopo una sconfitta a Cagliari per 2 a 1 e trovandosi al settimo posto in classifica con trentadue punti. RICORDO SINISA E GIGI RIVA– “Non si può non ricordare un personaggio come ...