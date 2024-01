Milan | treno Theo Hernandez trascina Stefano Pioli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ildiha iniziato a correre in campionato e grande merito va anche ache ha cambiato marcia… Ilha iniziato a correre in campionato. Nelle ultime 6 partite di Serie A, la squadra diha cambiato marcia e ha ottenuto 16 punti su 18 disponibili. Una serie di risultati utili consecutivi che dà grande consapevolezza alla squadra rossonera. Certo, la rincorsa su Inter e Juventus, le pretendenti allo scudetto, è davvero complicata, perché i punti di distanza sono tanti (meno 6 dall’Inter, con una partita da recuperare e meno 7 dalla Juventus), mancano, però, ancora tante giornate alla fine… Se la squadra diha cambiato marcia, grande merito va anche a ...

Treni di Trenord in ritardo in partenza da Milano . Disagi a cascata su tutte le linee suburbane e regionali per Seveso-Asso e per il nodo di Saronno. ... (ilnotiziario)

Milan , Rafael Leao non può più sbagliare: l’ultimo treno per provare a recuperare sulla corsa scudetto passa da Udine … Milan , questa è l’ultima ... (dailymilan)

Stamattina i pendolari giunti alla stazione di Chivasso hanno trovato una brutta sorpresa: tutti i treni in transito o in partenza erano in pesante ritardo o addirittura cancellati. Quattro le linee ..."La trasferta con treno, pullman e mezzi privati. Una carovana di tifosi al seguito delle Aquile. Venduti 800 biglietti per la sfida all’Arena", titola il Quotidiano Sportivo. I tifosi dello Spezia si ...Al Pala Kobilica vanno in scena gli atti finali dell’Èlite organizzate dall’HC Pistoia. Negli uomini ci sarà anche l’SH Bonomi con l’ex Treno Settimana di grande attesa per l’HC Pistoia. Il club aranc ...