Milan | Stefano Pioli vuole fare come Jurgen Klopp

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jurgenha annunciato l’addio al Liverpool: le parole dell’allenatore delsulla sua carriera Jurgenal termine di questa stagione lascerà il Liverpool. L’allenatore tedesco l’ha annunciato a tutti i tifosi dei Reds con un commovente video-messaggio. Un viaggio durato nove anni quello diin Inghilterra, che ha portato il Liverpool sul tetto d’Europa. L’ex tecnico del Borussia Dortmund ha però detto di non avere più energie e di aver quindi bisogno di una nuova sfida, ma non in Premier League. In conferenza stampa l’allenatore delparlando della scelta diha detto: Mi piacerebbe arrivare a 9 anni alcome ha fatto...