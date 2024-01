Milan | Stefano Pioli e lo scudetto | non fa per noi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore delha parlato della lotta: i rossoneri possono ancora vincere? Dopo 21 giornate di Serie A ilsi trova al terzo posto in classifica, a sette punti di distanza dalla vetta. I rossoneri non sono tra i favoriti per la vittoria del campionato ma possono ancora sperare di vincere lo. Certo, la squadra didovrà fare una seconda parte di stagione praticamente perfetta e sperare in un calo delle prestazioni di Inter e Juventus, fin qui praticamente perfette. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna l’allenatore delha analizzato il momento di forma della squadra, parlando anche ...