Milan | Stefano Pioli difende Rafael Leao | troppe critiche | è un genio

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’allenatore delha voluto prendere le difese di, nelle ultime settimane mirino di molte: è unè diventato ormai un caso per i tifosi del, passato nel giro di poche settimane dall’essere la stella della squadra al più grande problema rossonero. L’attaccante portoghese, infatti, non segna ormai da diversi mesi e i tifosi del Diavolo vorrebbero vederlo invece più decisivo. Maè davvero un problema per il? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna l’allenatore rossoneroha voluto prendere le difese dell’attaccante portoghese. Lecontro di lui stanno andando avanti da troppo ...