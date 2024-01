Milan | senti Sala sullo stadio | 'San Donato non ci chieda aiuto | partita ancora aperta su San Siro'

Arrigo Sacchi . ex allenatore del club di Via Aldo Rossi, ha una precisa e chiara visione dell’attuale stagione del Milan , come riportato... (calciomercato)

Quella con l’Inter è l’occasione da non fallire. Così la Repubblica (Firenze), sulle sue pagine odierne, scrive a proposito di Fabiano Parisi. La squalifica a ...Egregio Direttore, mi consenta di dissentire dalla sua risposta di ieri al signor Parigi. Condivido in toto quanto spiegato dal lettore e contesto la sua risposta ...Arrigo Sacchi. ex allenatore del club di Via Aldo Rossi, ha una precisa e chiara visione dell`attuale stagione del Milan, come riportato a La Gazzetta dello Sport. MILAN -.