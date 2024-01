Milan | Pioli | “Sinner? Qualcosa di incredibile | spero che gli somigliamo”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa in vista di-Bologna, sfida del 22° turno di Serie A

Vigilia di campionato in casa Milan . La squadra di Stefano Pioli si prepara per il match contro il Bologna con il chiaro obiettivo di continuare la ... (calcioweb.eu)

Il Milan non vuole fermarsi, e contro il Bologna cerca la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, per consolidare sempre di più... (calciomercato)

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Sinner Ho visto la partita perché ho la fortuna di andare a letto presto e svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero ...È passato poco più di un anno dal quel 16 dicembre, data della scomparsa di Sinisa Mihajlovic e la sfida di domani tra Milan e Bologna si disputerà nel suo ricordo. Stefano Pioli, intervenuto in ...Insomma, una distanza non proibitiva per la formazione allenata da Stefano Pioli. Stefano Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan da qui in avanti dovrà dunque essere bravo ad approfittare di ...