Milan – Pellegrino torna tra i convocati | le ultime su Bennacer | PM News

Dopo due gare giocate con la Primavera di Abate il difensore centrale del Milan Marco Pellegrino è pronto a tornare in prima squadra: secondo quanto appreso da.l'Anderlecht avrebbe manifestato un interesse per Marco Pellegrino. Intanto ci sarebbero stati dei passi avanti per Divock Origi al Los Angeles FC. L'attaccante belga è attualmente in prestito dal ...Domani sera il Milan affronterà il Bologna in campionato. In vista del match Pioli recupera Pellegrino tra i difensori L’infermeria del Milan comincia a svuotarsi. In vista del match di domani sera co ...