Milan lancia ‘RespACT’ | Furlani | “Lotta concreta contro il razzismo”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il, un manifesto a lungo termine per valorizzare l’inclusione e l’equità. Il progetto vuole promuovere la cultura e la consapevolezza sociale. Prendendo spunto dalla campagna ‘Respect’ della Uefa,vuole agirementela discriminazione razziale. Il CEO rossonero Giorgiodichiara: “La nostra dedizione nellatutte le forme die pregiudizio è, non solo a parole ma con azioni tangibili. È fondamentale agire attivamente per un cambiamento significativo, affrontando la questione con serietà e determinazione. Siamo pronti a fare la nostra parte, in collaborazione con le istituzioni del calcio italiano“. Il manifesto si regge ...

Milan , Gerry Cardinale ha parlato al gruppo rossonero e rilancia to Pioli : ecco quali sono le armi rossonere per lo scudetto È un Milan rinato e ... (dailymilan)

Da ‘The Look of The Year‘, un noto concorso per modelle, ai tanti programmi tv (‘Jammin’, poi arrivò il Festivalbar, ‘Pressing’, ‘Scherzi a parte’), ... (ilfattoquotidiano)

Il Milan si impone per 3-2 contro l’Udinese, con un Rafael Leao ancora una volta spento. Ecco cosa ne pensa Stefano Pioli … Il Milan si impone per ... (dailymilan)

Nella giornata di sabato 27 gennaio 2024, andrà in scena allo stadio San Siro la sfida valida per la 22ª giornata di Serie A il match tra Milan e Bologna ...Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan c’è Zirkzee. Intervenuto in conferenza stampa Pioli ha lanciato un indizio sull’attaccante Zirkzee ha attirato le attenzioni del calciomercato Milan. Stefano ...La Collezione Lopresto in mostra all’ADI Museum di Milano, per raccontare la storia del design automobilistico, con un focus sul restauro delle auto d’epoca ...