Milan Jovic guida la rivoluzione dell’attacco

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Squadra che vince non si cambia, è vero, ma a quale undici affidarsi? Questo è il (bel) dilemma in casa rossonera alla vigilia del match a San Siro contro il Bologna di Thiago Motta: sì perché nella difficilissima serata di Udine (segnata dal caso razzismo che ha visto coinvolto Maignan) sono stati i subentrati a decidere la vittoria nei minuti finali della sfida ai friulani. In particolar modo gli acuti di Lukae Noah Okafor hanno confezionato la contro-rimonta rifilata ai bianconeri: ecco, quindi, che Stefano Pioli ha finalmente l’imbarazzo della scelta in un reparto offensivo più che prolifico, dove l’unica nota stonata resta il digiuno in campionato sotto porta di Rafa Leao, a secco dallo scorso 23 settembre. Il capocannoniere del Diavolo è Olivier Giroud con le sue 10 reti messe a referto: il trentasettenne è una pedina imprescindibile e anche quando non ...

Le mosse in vista di giugno per il calciomercato Milan sono già cominciato. In tal senso tiene banco il futuro di Jovic Luka Jovic si gioca il suo futuro al Milan. Il calciomercato rossonero in tal ...Per un mercato di gennaio che volge verso il termine e che prima della sua conclusione - fissata per le 20 di giovedì 1° febbraio - può regalare ancora un.C'è anche l'obiettivo Europa League: "Il Milan non l'ha mai vinta, no Perché non deve essere un obiettivo allora, sta lì". Sull'impatto di Jovic e Okafor, ultimamente ritrovati: "Si sono calati in ...