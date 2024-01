Milan | infortunio Ismael Bennacer | la data del rientro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo l’subito con l’Algeriaha fatto ritorno aldove ha svolto degli esami strumentali: ladelDopo essere stato assente perper la gran parte della prima metà di stagione ildovrà fare a meno diancora per un po’. Il centrocampista è stato infatti impegnato con l’Algeria in Coppa d’Africa, dove purtroppo ha subito un altro. Il centrocampista classe 1997 è alle prese con un problema agli adduttori ma gli esami strumentali svolti ao hanno avuto esito negativo. L’è quindi già in fase di guarigione e il giocatore avrà soltanto bisogno di altri due o tre giorni di allenamenti personalizzati. L’obiettivo dello staff ...

'Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto anche sul Milan . infortunio passato per Matteo Gabbia : oggi in gruppo nell'allenamento (pianetamilan)

Chiedere come regalo di compleanno in leggero ritardo - 66 anni oggi - una vittoria sarebbe banale: alla fine Gian Poero Gasperini lo fa, ma non è solo quello il punto. Se dovesse fare una lista, prob ...Sirene arabe anche per Ionut Radu. Il portiere dell'Inter, che ora gioca nel Bournemouth, è nel mirino dell'Al Shabab, visto l'infortunio di Seung-gyu Kim. Lo riporta la redazione di Sport Mediaset.Dopo la vittoria arrivata nella trasferta di Lecce, la Juventus si prepara per tornare in campo. I bianconeri accoglieranno l' Empoli di Davide Nicola all'Allianz Stadium per la ventiduesima giornata ...