Milan | il brand funziona | la presenza del club è di livello mondiale

Julian Brandt oggi potrebbe scendere in campo per il suo Borussia Dortmund contro il Milan . E pensare che poteva essere rossonero ... (pianetamilan)

Sono ore di attesa in casa Milan che non aspetta altro che il fischio d’inizio del match di Champions League contro il Borussia Dortmund . La squadra ... (dailymilan)

Come scrive Gianni Barbacetto, il brand Milano è in crisi ormai patente. La retorica della città contemporaneamente attrattiva e inclusiva si è ... (ilfattoquotidiano)

Per Chiara Ferragni non sembra ancora arrivato il momento di tornare alla vita social a cui aveva abituato i suoi follower. Sui suoi canali, ... (open.online)

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio ha parlato del turno di serie A. E sulla corsa scudetto: "Per me è solo lotta Inter-Juve e il Milan può solo confermare il terzo posto. Nelle parole di Allegri ...Roma-Milan all'Olimpico e Fiorentina-Bologna al Comunale di Firenze ...una serie infinita di fogli protocolli vergati in diagonale con il logo del brand CM!! Gran bella pubblicità!!!...ma ora vatti a ...Il 5° brand calcistico più seguito in Italia è quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis: questo il dato che viene fuori dall'ultima analisi annuale fatta da ...