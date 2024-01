Milan | Giroud sta con Pioli | due retroscena che i tifosi devono sapere

Milan-Bologna , la probabile formazione dei rossoneri: Pioli schiera Loftus Cheek dietro Giroud , conferma per Adli in regia Il Milan continua ad ... (dailymilan)

Per un mercato di gennaio che volge verso il termine e che prima della sua conclusione - fissata per le 20 di giovedì 1° febbraio... (calciomercato)

Non vuole fermarsi, il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci da quattro vittorie consecutive, andranno alla ricerca di un nuovo successo nella sfida contro il Bologna, in programma sabato 27 ...Giroud carica il Milan: «Sempre dalla parte di Pioli, possiamo vincere l’Europa League. Sul mio futuro dico che…» ...Olivier Giroud ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il centravanti del Milanha toccato diversi argomenti, tra cui il presente e il suo futuro in rossonero, ma anche della lotta ...