Milan | contrattura per Bennacer | l’algerino salta il Bologna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ancora problemi fisici per Ismail, non al meglio nemmeno durante la Coppa d’Africa che ha visto la sua Algeria eliminata alla fase a gironi. Il centrocampista, rientrato così aello, ha riportato in queste ore unacome riferito da Sky Sport. Per questo motivonon sarà a disposizione di Pioli in occasione del match contro ilin programma sabato sera a San Siro. SportFace.

Quella contro il PSG in Champions League è stata una serata praticamente perfetta per il Milan , che ha regalato alla squadra di Pioli tre punti ... (dailymilan)

ULTIM'ORA - Verso Milan-Bologna, mister Stefano Pioli perde un top, non arrivano buone notizie per i tifosi rossoneri.Ismael Bennacer rientrerà venerdì 26 gennaio a Milanello, dove si sottoporrà a degli esami strumentali. Il centrocampista infatti non sarà subito a disposizione del Milan: dovrà saltare il prossimo ma ...Isma Bennacer è tornato in anticipo dopo l’eliminazione dell’Algeria in Coppa d’Africa. Le sue condizioni dopo l’infortunio Bennacer è tornato si in anticipo dalla Coppa d’Africa, causa la sorprendent ...