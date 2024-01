Milan | anche Pioli cita Sinner in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Vigilia di campionato in casa. La squadra di Stefanosi prepara per il match contro il Bologna con il chiaro obiettivo di continuare la corsa alle prime due posizioni in campionato. “? Ho visto la partita perché ho la fortuna di andare a letto presto e svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno così con forza, come lo ha battuto lui. Non puoi arrivare a quei livelli senza talento e se non hai lavorato su quel talento. In questi anni nel nostro percorso, abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo, avere la mentalità giusta e forse in questo assomigliamo a Jannik ma lui è al top del mondo e noi stiamo lavorando per arrivarci”: sono le dichiarazioni del tecnico rossonero in.