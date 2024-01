Mikaela Shiffrin tira un sospiro di sollievo? Arrivano i primi riscontri dopo la caduta a Cortina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024)diper? L’americana è stata vittima di una bruttadurante la prima discesa di, finendo violentemente contro le reti e rimanendo ferma per molti minuti. Alla fine l’americana è uscita dal tracciato senza appoggiare la gamba sinistra e venendo poi trasportata in ospedale con l’elicottero.ha perso il controllo degli sciappena appena venti secondi di gara, atterrando maleun dosso, che ha messo in difficoltà tante atlete, L’americana non è riuscita a mantenersi in equilibrio ed è andata a sbattere violentemente contro le reti di protezione. Ovviamente la situazione in pista ha messo in grande agitazione tutto il clane la squadra americana. ...