Migranti in Albania | commissario Onu per i diritti umani al Senato | “Accordi che evadono questioni importanti e non funzionano”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo aveva detto al Parlamento europeo a fine novembre ed è venuto a ribadirlo di fronte all’Italia. Ascoltato dalla commissione straordinaria per la tutela e promozione deidel, l’altoper idelle Nazioni Unite (Ohchr), Volker Türk, ha espresso la sua preoccupazione per la costruzione indei centri peral centro dell’accordo siglato ai primi di novembre da Giorgia Meloni col premier albanese Edi Rama, appena ratificato dalla Camere e ora all’esame proprio a Palazzo Madama. Oltre che alla Corte costituzionale di Tirana, che potrebbe esprimersi già il 29 gennaio sulla sua legittimità. “Questi trasferimenti verso l’per assolvere le procedure di asilo e rimpatrio, ...

È l'ennesima conferma del disastro del modello "misto" dei centri di accoglienza/detenzione che si è voluto instaurare in Italia, dopo la demolizione del sistema di accoglienza ...Il consiglio d'oltralpe boccia metà riforma francese, di contro in Italia la Camera ha approvato con 155 voti a favore l'accordo del governo Meloni con l'Albania per ospitare i migranti.