Migranti | che succede anche in Italia dopo il blocco giudiziario all’iniziativa di Macron?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mentre in tutta Europa l’immigrazione resta il principale terreno di scontro/confronto tra partiti, con i movimenti anti-immigrazione che si preparano a raccogliere verosimilmente molti consensi alle prossime europee di giugno, dalla Francia arriva uno stop alla riformaiana. Ben 35 degli 86 articoli del disegno di legge sull’immigrazione avanzato dal governo francese sono stati censurati dal Consiglio Costituzionale, compresa la restrizione dell’accesso alle prestazioni sociali. In sostanza il giro di vite immaginato da Emmanuelsu un tema, al contempo delicato e sensibile in vista delle imminenti urne europee, è respinto dai nove “saggi” del Consiglio che sono stati chiamati a pronunciarsi sulla conformità di questo testo che limita il ricongiungimento familiare. Che cosa può cambiare nelle dinamiche europee, e quindi ...