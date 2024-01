Miglioramenti allo schermo dei Samsung Galaxy S24 | cos’è cambiato

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il colosso di Seul ha apportato enormiai display con la serieS24. Gli schermi di tutti e tre i telefoni della gamma sono più luminosi ed efficienti dal punto di vista energetico. I pannelli possono raggiungere una luminosità di picco fino a 2600nit. Gli schermi deiS24 e S24+ possono arrivare fino a 1Hz, grazie ad un pannello LTPO. Il produttore sudcoreano non ha parlato di una funzionalità che possa ridurre l’affaticamento degli occhi sensibili, che invece c’è. Come riportato da “SamMobile“, anche se l’azienda asiatica non ne ha parlato, gli schermi deiS24, S24+ e S24 Ultra hanno una frequenza di aggiornamento PWM (Pulse Wide Modulation) più alta, pari a 492Hz. Si tratta di più del doppio della frequenza ...