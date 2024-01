Microsoft | ondata di licenziamenti per la divisione Xbox | tagli al personale per 1900 posti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il venerdì amaro di: lavideoludica dilascialavoratori a casa con l’ultimadiIl termine “di” purtroppo riecheggia spesso nell’industria videoludica, e gli ultimialvengono da, come comunicato dal capo di. Solitamente foriero di buone notizie e di positività tra concorrenti, Phil Spencer ha parlato della “decisione sofferta” di ridurre forza lavoro e retribuzioni, con la promessa di “supportare appieno” i dipendenti maggiormente influenzati da quanto comunicato nella circolare interna. E per quanto venga facile imputare all’IA la causa della cernita, la dichiarazione ufficiale ...

