«Mi spari | rischio di morire e non mi chiedi neanche scusa» | le parole di Luca Campana contro Pozzolo dopo lo sparo di Capodanno

La protezione civile: i militari israeliani hanno ostacolato i soccorsi. Netanyahu: “Sradicheremo i nostri nemici” ...Niente più incisioni in studio, né uscite per attività promozionali per ora e in più, a questo punto, per Baby Gang è anche a rischio il concerto del 6 maggio al Forum di Assago, il suo più grande eve ...«Per comprendere come sia stato possibile che centinaia di migliaia di uomini comuni abbiano potuto partecipare attivamente alla persecuzione e all’uccisione della minoranza ebraica dell’intera Europa ...